Во Львове суд запретил партию "Левая оппозиция" - Малюська

Это уже восьмая политическая партия из списка СНБО, которую запретил Восьмой апелляционный административный суд.

Во Львове Восьмой апелляционный административный суд сегодня, 16 июня, запретил политическую партию "Левая оппозиция", которая была в санкционном списке СНБО. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "РБК-Украина".

Партию "Левая оппозиция" включили в список Совета национальной обороны и безопасности, так как она вела антиукраинскую деятельность и создавала угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины.

Малюська также рассказал, что Восьмой апелляционный административный суд сегодня должен был рассмотреть дело о запрете партии ОПЗЖ, но заседание перенесли на следующий понедельник, 20 июня.

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Нужно отметить, что ранее Восьмой апелляционный административный суд уже запретил 8 политический партий из списка СНБО. Это "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".

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