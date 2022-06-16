Во Львове суд запретил партию "Левая оппозиция" - Малюська
Во Львове Восьмой апелляционный административный суд сегодня, 16 июня, запретил политическую партию "Левая оппозиция", которая была в санкционном списке СНБО. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "РБК-Украина".
Партию "Левая оппозиция" включили в список Совета национальной обороны и безопасности, так как она вела антиукраинскую деятельность и создавала угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины.
Малюська также рассказал, что Восьмой апелляционный административный суд сегодня должен был рассмотреть дело о запрете партии ОПЗЖ, но заседание перенесли на следующий понедельник, 20 июня.
Читайте также: В Киеве задержан диверсант с визитками Шария
Нужно отметить, что ранее Восьмой апелляционный административный суд уже запретил 8 политический партий из списка СНБО. Это "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, сколько времени может занять экстрадиция в Украину блогера Анатолия Шария.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.