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Встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоганниссом закончилась - ОП

Ермак подчеркнул, что Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции.
Встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоганниссом закончилась - ОП
В Украину прибыли лидеры 4 европейских стран. / Офис президента

Сегодня в Украину приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоганнис. Президент Украины Владимир Зеленский провел с лидерами встречу, которая уже завершилась. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сообщается, что президент передал европейцам полный пакет санкционных предложений против РФ, подготовленных международной группой Макфола-Ермака. Глава ОП подчеркнул, что необходимо усиливать давление на страну-агрессор, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

На встрече были переданы предложения для будущих санкций РФ. / Офис президента
На встрече были переданы предложения для будущих санкций РФ. / Офис президента

Ранее мы писали, что Анна Маляр назвала самое опасное оружие врага. В Минобороны подчеркивают, что Рф может ими наносить удары на всю протяженность Украины.

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