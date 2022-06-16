Оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева

Российские войска снова применили запрещенные снаряды

В ночь на 16 июня российские оккупационные войска обстреляли запрещенными кассетными снарядами жилой квартал Николаева. Об этом сегодня сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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“Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал”, - написал мэр.

Он добавил, что с утра на месте работали сотрудники коммунальных служб города и представители администрации района. Они выдали жителям пленку для окон и зафиксировали все нанесенные российскими обстрелами повреждения.

Последствия российских обстрелов / t.me/senkevichonline

Последствия российских обстрелов / t.me/senkevichonline

Отметим, что вчера российские оккупанты также нанесли удар по жилому дому в Николаеве. Снаряд попал в четырехэтажный жилой дом. В доме повреждено шесть квартир.

Вчера войска РФ обстреляли семь населенных пунктов Николаевской области, разрушив гражданские объекты.

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