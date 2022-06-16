Оккупанты активно завозят русских "переселенцев" в Херсон - Маляр

Оккупационная администрация начала активно завозить во временно оккупированный Херсон семьи военнослужащих РФ.

Оккупационная администрация начала активно завозить во временно оккупированный Херсон семьи военнослужащих РФ. Об этом 16 июня во время брифинга рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что семьи российских оккупантов без разрешения вселяются в оставленные квартиры и дома украинских граждан, которые были вынуждены из-за преступных действий войск РФ эвакуироваться в безопасные районы Украины.

Маляр также сообщила, что российские оккупанты активизировали принудительную паспортизацию населения временно оккупированных территорий.

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Между тем, в Херсоне российские оккупанты решили зачислять в гражданство РФ всех детей, родившихся в городе после 24 февраля. Об этом написали российские СМИ со ссылкой на заявление так называемого главы оккупационной администрации Кирилла Стремоусова.

Ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе российские оккупанты запретили детям говорить на украинском языке.

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