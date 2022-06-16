Суд во Львове запретил "Партию Шария"

Восьмой апелляционный административный суд 16 июня запретил деятельность в Украине "Партии Шария".

Во Львове Восьмой апелляционный административный суд сегодня, 16 июня, запретил деятельность в Украине "Партии Шария", которая находится в санкционном списке СНБО. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что по решению суда имущество, деньги и другие активы этой запрещенной политической партии и ее структурных формирований передадут в собственность государства.

Напомним, что СБУ пыталась запретить "Партию Шария" еще в 2021 году, подав соответствующее заявление в Окружной административный суд Киева. Однако, тогда это не удалось.

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Что же касается самого Анатолия Шария, то он сейчас скрывается от украинского правосудия в Испании. СБУ его подозревает в государственной измене и в нарушении равноправия граждан. Ему уже сообщили о подозрении в преступлениях. 4 мая 2022 года в Испании Шария задержали, а суд отпустил его под подписку о невыезде.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, сколько времени может занять экстрадиция в Украину блогера Анатолия Шария.

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