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Россияне строят для украинцев лагеря и тюрьмы - Украина в ОБСЕ

Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений людей.
Россияне строят для украинцев лагеря и тюрьмы - Украина в ОБСЕ

На временно оккупированных украинских территориях россияне создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем, в которые сажают украинцев. Об этом в четверг, 16 июня, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ, которого цитирует Укринформ. 

При этом он отметил, что украинцев чаще всего похищают в Херсонской и Запорожской областях. 

Цымбалюк подчеркнул, что пытки, гендерное насилие, похищение людей стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Он напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке - "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся… и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине".

 

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