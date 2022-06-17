На химзаводе в Запорожской области произошел крупный пожар

На ликвидацию пожара ушло почти два часа.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Читайте также: Украинские школьники не будут изучать русских писателей

Информация о возгорании была получено 16 июня в 19:30.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит складское помещение завода Коагулянт на общей площади 800 кв. м. В неэксплуатированном сооружении хранились лаки и краски, которые раньше использовались в технологическом процессе… Химической угрозы населению города и области нет", – говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара ушло почти два часа. ГСЧС продолжает заниматься разбором конструкций, чтобы предотвратить повторные воспламенения. От ГУ ГСЧС были привлечены три единицы техники и 25 спасателей.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.