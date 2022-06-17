На Луганщине ВСУ отбили штурм возле Золотого - Гайдай

Обстрелы усиливаются: в Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших

Обстрелы в Луганской области еще усилились. В Лисичанске в результате авиаудара по дому культуры погибли три человека, еще семь получили ранения. Враг еще нанес авиаудар по зданию профилактория, где могли находиться люди. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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“От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – мать с сыном. Кроме того, в Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горском – 18 домов, во Врубовке – семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком”, - поделился Гайдай.

Всего в Лисичанске и Северодонецке за сутки шестеро погибших. Оккупанты не перестают уничтожать инфраструктуру области. Со слов главы ОВА, зафиксирован обстрел зданий Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной “Азота”. На территории химпредприятия почти не осталось уцелевших админкорпусов.

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

"За прошедшие сутки россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Оккупанты также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке”, - добавил Гайдай.

Он отметил, что в Северодонецке продолжаются боевые действия. ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Золотого – противник отошел.

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что в Генштабе ВСУ полагают, что российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца.

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