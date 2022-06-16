Бои в Северодонецке продолжаются, ВСУ отбили штурм Тошковки - Гайдай
Российские войска продолжают наступать на Северодонецк и Тошковку, в селах Горской и Попаснянской общин сжигают дома мирных жителей. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошкивки, где разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырковом и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждены 12 домов”, - поделился Гайдай.
Глава ОВА напомнил, что Северодонецк - это сейчас ключевая точка для оккупантов, поэтому они не обращаются внимание на жертвы. Армия врага, со слов Гайдая, “теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк”.
Также глава администрации поделился, что вчера оккупанты ударили по территориях “Стеклопластика” и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. ВСУ удерживают оборону.
Отметим, что по информации Генштаба, подразделения врага штурмуют с целью установить полный контроль над Северодонецком
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