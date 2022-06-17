Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Украине увеличилось количество детей, пострадавших от преступных действий российских оккупантов. Так, по состоянию на утро 17 июня оккупанты убили 322 ребенка, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Кроме того, российские оккупанты ранили 581 украинского ребенка. Таким образом, от российских оккупантов пострадали более 900 детей. Количество погибших и раненых детей уточняется.

Больше всего детей от рук российских оккупантов пострадали в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54) и Херсонской (52) областях.

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Правоохранителям стало известно, что с марта по май 2022 года в результате вражеских обстрелов Мариуполя также погибли 6 детей.

Нужно отметить, что в Украине в результате вражеских обстрелов повреждено 2028 образовательных учреждений. Из них 200 - разрушены полностью.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе запретили детям говорить на украинском языке.

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