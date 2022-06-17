Россияне обстреляли Харьковщину кассетными снарядами: есть пострадавшие

В результате обстрелов ранения получили два человека

Сегодня ночью оккупанты обстреляли поселок Золочев Харьковской области кассетными снарядами. Также от обстрелов пострадали и другие населенные пункты региона. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Пушилин заявил о "целесообразности освобождения" Харькова и Харьковской области

В Золочеве, по которому нанесли удар запрещенными кассетными боеприпасами, получила ранения женщина 82 лет. В селе Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.

“За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области. В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет”, - поделился Синегубов.

Со слов главы ОВА от обстрелов пострадали также дома в Дергачах Харьковского района, горела хозпостройка и техническое здание в пгт. Песочин. В Чугуевском районе поврежден дом и гараж в пгт. Коробочкино, уничтожен автомобиль.

Синегубов также добавил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник пытался осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понес потери и отошел.

В районе Изюма захватчики пытаются продолжить наступление в направлении Славянска, но, по словам главы администрации, ВСУ держат оборону, отбивают все атаки оккупантов и наносят ему ощутимые потери.

Напомним, вчера ночью войска РФ нанесли удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.