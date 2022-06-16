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Пушилин заявил о "целесообразности освобождения" Харькова и Харьковской области

Главарь "ДНР" поддерживает желание полной оккупации Украины страной-агрессором.
Пушилин заявил о "целесообразности освобождения" Харькова и Харьковской области
Пушилин заявил, что "Украины может не стать". / УНИАН

Лидер квазиреспублики "ДНР" Денис Пушилин приехал в Санкт-Петербург на Экономический форум, где сделал ряд заявлений, угрожающих суверенитету Украины. Об этом пишут россСМИ.

Так, журналисты узнали у Пушилина, нужно ли России оккупировать Одессу. На что бандит заявил, что "нужно освобождать все русские города".

Упомянул Пушилин и Харьков с областью. По словам лидера непризнанной республики, нужно "освобождать Харьков и Харьковскую область", так как "есть стратегическая целесообразность".

Пушилин заявил, что поставки западного оружия Украине вынуждают их "не останавливаться на границе "ДНР". Также по словам террориста, западные регионы Украины "нужно отдать Польше, Румынии, Венгрии".

Ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на приезд в Украину президентов Франции и Румынии, канцлера Германии и премьер-министра Италии. Медведев перешел на личности и заявил, что "на мир" это не влияет положительно.

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