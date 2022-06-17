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Гайдай объяснил, почему эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна

На территории предприятия находится более 500 человек
Гайдай объяснил, почему эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна
"Азот" в Северодонецке / t.me/luhanskaVTSA

Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, объяснил, что с территории северодонецкого “Азота” физически невозможно провести эвакуацию. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

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“Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев... Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня”, - объяснил Гайдай.  

Он добавил, что на территории предприятия сейчас находится 568 человек, из них 38 — это дети. В прошлом месяце гражданам предлагали эвакуироваться, но те отказались. Однако глава администрации успокоил, что на данный момент Северодонецк не заблокирован, и связь с областным центром есть.  

Ранее сообщали, что, по сообщению главы области, в Лисичанске и Северодонецке за сутки шестеро погибших. Оккупанты не перестают уничтожать инфраструктуру области. Также зафиксирован обстрел зданий Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной “Азота”. 

Напомним, в Генштабе ВСУ полагают, что российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца. 

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