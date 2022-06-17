ВСУ из "Цезарей" уничтожили гаубицу и командно-штабную машину врага - видео

Украинские военные показали, как работают с САУ CAESAR

Украинские бойцы из САУ CAESAR уничтожили вражескую самоходную гаубицу 2С-19 "Мста-С" и командно-штабную машину командира батареи. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Одним залпом шесть CAESAR накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 “Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи", - поделились МО Украины..

CAESAR поражает оккупантов на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. В ведомстве добавили, что артиллеристы ВСУ проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на системы вооружения НАТО и их стандарты. Наши бойцы уже эффективно применяют САУ CAESAR и другие крупные калибры НАТО на поле боя.

Отметим, что захватчики с начала вторжения уже потеряли 1456 танков, 3563 бронемашины, 734 артиллерийские системы, 233 РСЗО, 215 самолетов, 180 вертолетов, 13 военных кораблей и катеров, а также большое количество другой военной техники.

Также напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что поставка западного оружия позволит Украине вернуть Крым.

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