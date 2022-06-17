В Мариуполе оккупанты хотят подать газ через поврежденные трубы

Жители Мариуполя продолжают находиться в городе без газа, воды и электричества

В Мариуполе начали тестировать газовые трубы. Это свидетельствует о том, что вскоре по поврежденным трубам могу запустить газ. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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“В части Левобережного района, близкого к с. Виноградное из газовых труб пошла вода. Это признак тестирования газовой системы, говорящий о планах подать газ со стороны Новоазовска”, - поделился Андрющенко.

Он добавил, что если газ запустят по поврежденным магистральным трубам, то это развлечение “со взрывчаткой на весь город”.

Ранее советник мэра отмечал, что во временно оккупированном Мариуполе российские боевики вернули жизнь мирных жителей в средневековье. Мариупольцы вынуждены добывать необходимые вещи в обмен на еду или бензин.

Также напомним, что в захваченном городе оккупанты угрожают репрессиям семьям, дети которых будут говорить по-украински в школе.

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