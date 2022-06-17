Под Киевом нашли тайник с боеприпасами оккупантов

Некоторые боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным.

Правоохранители обнаружили в Киевской области боеприпасы, оставленные российскими оккупантами. Об этом сообщает Нацполиция.

Читайте также: Украинские школьники не будут изучать русских писателей

Сообщается, что боеприпасы были найдены вблизи Ворзеля (Киевская область).

"Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие", – говорится в сообщении.

Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили:

патроны калибра 5,45 и 7,62;

более 30 выстрелов ВОГ-17;

4 корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ;

взрыватели типа УДЗ;

выстрел к РПГ-7;

дымовую ручную ручной противотанковый гранатомет РПГ-26;

пластина активной брони;

стартовый реактивный двигатель.

Те боеприпасы, которые пригодны для использования, были переданы украинским военным.

Боеприпасы нашли под деревянными балками вражеского блиндажа / Нацполиция Украины

Боеприпасы нашли под деревянными балками вражеского блиндажа / Нацполиция Украины

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.