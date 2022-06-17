Угроза эпидемии: В Мариуполе оккупанты огораживаются от населения

Мариуполь стоит на пороге масштабной эпидемии

В Мариуполе из-за вспышки инфекционных заболеваний оккупант начали огораживать свои военные городки от местного населения. Об этом сообщила в Телеграм пресс-служба мариупольского горсовета.

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“Оккупанты начали огораживать военные поселения от жителей города, чтобы как-то уберечь свои собственные жизни. Как рассказал мэр Вадим Бойченко, Мариуполь стоит на пороге вспышек холеры и дизентерии. Город закрыли на карантин, ограничили доступ к реке и морю”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Мариуполе тысячи стихийных захоронений и отсутствует канализация. На этом фоне продолжает расти температура воздуха и начинаются дожди.

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“Вся размытая почва попадает в реки, колодцы и источники, откуда люди берут воду. Это может привести к тысячам смертей мариупольцев. 100 тысяч человек просто держат в гетто. Подавляющее большинство из которых – пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать”, – заявил мэр Бойченко.

Напомним, в Мариуполе детям запретили говорить по-украински – мэрия. Оккупанты не стесняются угрожать последствиями детям и родителям за украинский язык.

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