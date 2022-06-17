В оккупированной Васильевке прогремел мощный взрыв

Штаб обороны Запорожского края опубликовал новый отчет, в котором говорится о взрыве в Васильевке и сбитой украинскими ПВО вражеской ракете.

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области утром 17 июня прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

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Сообщается, что взрыв произошел в районе дамбы через реку Карачокрак.

"В населенном пункте Васильевка в районе дамбы через реку Карачокрак зафиксирован мощный взрыв. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали, что оккупанты сосредоточили свои основные силы в населенных пунктах Васильевка и в Васильевском и Пологовском районах. Некоторые их подразделения передислоцируются из других населенных пунктов области в Мелитополь. Также часть российских войск планирует переместиться туда из Каменки-Днепровской и Энергодара.

Согласно информации ведомства, возле города Вольнянск силы противовоздушной обороны Украины обезвредили вражескую ракету.

"Противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - сообщили в Запорожской ОВА

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.