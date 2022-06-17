Кулеба объяснил, чем грозит компромисс с Россией Украине и миру

Для победы США и европейские страны должны быстро поставить Украине необходимое количество современного тяжелого вооружения

Компромисс с РФ может грозить уничтожением большей части нашей нации и побуждением России совершать нападения на другие странах мира. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для Foreign Affairs.

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Глава МИД отметил, что люди и правительства теряют интерес к войнам, когда они затягиваются - это естественный процесс. В условиях, когда полномасштабная война РФ в Украине длится уже четвертый месяц подряд, призывы к опасным соглашениям становятся громче. По мнению Кулебы, страны Запада не должны поддаваться обманчивым предложения.

"Запад должен понять, как именно будет выглядеть победа Украины, и оказать нам соответствующую поддержку для ее достижения. Для нас эта война – война за выживание, и мы готовы бороться. Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома", – добавил Кулеба.

Со слов министра, для достижения успеха США и европейские страны должны быстро поставить Украине необходимое количество современного тяжелого вооружения, сохранить и усилить санкции против страны-агрессора, и игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию.

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“Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то за границей. Особенно учитывая, что цена войны растет. Но подчиниться агрессии Путина будет означать позволить ему уничтожить большую часть нашей нации, побуждать Россию совершать нападения в других странах мира, позволит Путину перекроить правила глобального порядка”, - предупредил Кулеба.

Он добавил, если Украине удастся отбросить армию РФ достаточно далеко, Россия вынуждена будет вести настоящие переговоры. Однако для достижения этого необходимо, чтобы западные партнеры проявили "терпеливую приверженность единому результату: полной и безоговорочной победе Украины".

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца, сказанные во время визита в Киев, поразили украинских властей. Теперь они ждут от Берлина действий.

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