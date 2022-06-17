Кулеба объяснил, как статус кандидата в ЕС повлияет на Украину

Он приветствовал недавнее решение Еврокомиссии о предоставлении нашей стране этого статуса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как статус кандидата в члены Евросоюза повлияет на Украину. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

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Так, глава отечественного МИД написал, что Украина приветствует положительное заключение Еврокомиссии о том, что государству стоит предоставить статус кандидата в члены ЕС. Соответствующее политическое решение будут принимать лидеры ЕС на саммите на следующей неделе.

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"Европейская история осуществляется… Это (предоставление статуса кандидата, – ред.) станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия приняла историческое для Украины решение. Она рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

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