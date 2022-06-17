Слова Шольца в Киеве нас поразили, теперь ждем действий, – Кулеба

Заявления немецкого политика касались, в том числе, предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца, сказанные во время визита в Киев, поразили украинских властей. Теперь они ждут от Берлина действий. Слова Кулебы передает ZDF.

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Так, глава МИД говорит, что поездка Шольца в Украину была важна для восстановления взаимного доверия между странами.

"За словами, которые поразили нас сегодня, должны последовать дела. Мы надеемся, что так и будет", – сказал Кулеба.

По словам министра, Украина благодарна за оружие, которое уже поставили. Однако стране нужно больше для победы.

Основным посылом, который передал Шольц в Киеве, является немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Кулеба отмечает, что Киев понимает, что стать полноправным членом ЕС сразу он не сможет. Но важно говорить, что Украина является частью Европы.

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Говоря об обвинениях, которые звучат в адрес Украины от некоторых сторон о якобы высоком уровне коррупции, министр отметил, что они преувеличены.

Если бы Украина была действительно очень коррумпированной, то уже распалась бы и погибла в самом начале полномасштабного российского вторжения. Как бы то ни было, стране все еще необходимо проводить реформы для получения членства в ЕС, резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский развеял миф о коррупции в Украине, отметив, что такой антикоррупционной инфраструктуры, как в нашей стране, нет во многих странах ЕС.

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