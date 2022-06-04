В Одессе глава благотворительного фонда продавал "гуманитарку"

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Одесской области.

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали руководителя благотворительного фонда и его подчиненного, которые продавали гуманитарную помощь из-за границы, предназначенную для ВСУ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Одесской области.

По данным досудебного следствия, в благотворительный фонд из-за рубежа поступала гуманитарная помощь для ВСУ – приборы ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и другие товары. Однако, фигуранты не передавали их в ВСУ, а продавали сторонним лицам.

Злоумышленников задержали во время попытки продажи очередной партии международной гуманитарной помощи. Ее общая сумма составляла более 550 000 гривен.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Главе благотворительного фонда уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одесской области боец Сил территориальной обороны продал гуманитарную помощь на сумму около 880 000 гривен.

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Глава благотворительного фонда продавал "гуманитарку" / facebook.com/ssu.odesa

Глава благотворительного фонда продавал "гуманитарку" / facebook.com/ssu.odesa

Глава благотворительного фонда продавал "гуманитарку" / facebook.com/ssu.odesa

Глава благотворительного фонда продавал "гуманитарку" / facebook.com/ssu.odesa