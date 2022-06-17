Оккупанты жалуются, что им не дают покинуть территорию Украины - перехват

Российский военный рассказывает, что пытается избежать участия в боевых действиях

Захватчик, находясь во временно оккупированном Изюме, рассказал отцу, как ему и другим военным РФ не дают убраться с территории Украины. Это стало известно из очередного перехваченного телефонного разговора ГУР.

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Оккупант радуется, что ему удалось перейти в тыл, работать на КАМАЗе, поскольку это безопаснее, чем сидеть в окопах. По поводу возвращения солдат объясняет, что им сказали – никто домой в ближайшее время не поедет.

“Там командир собирал, типа вообще на полгода! Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода уйо… (отбываем). Отказную писал, в отказ шел – из списка убрали. 36 человек уехали, меня оставили – из списка выбросили. 6 “отказников”. А остальные "трехсотые”, - поделился боевик.

Напомним, что в другом перехвате, оккупанты просят жен сделать что-нибудь, чтоб их вывели с территории Украины, иначе солдаты начнут сами себя стрелять.

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