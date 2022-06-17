Ракетный удар по Николаеву: Разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры

В результате обстрела погибли двое мирных жителей и 20 человек получили ранения.

В результате утреннего ракетного удара российской армией по Николаеву были повреждены почти 30 объектов гражданской инфраструктуры. О деталях "прилета" рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также: Ракетный удар по спальному району в Николаеве: Увеличилось количество пострадавших

В следствии ракетного обстрела получили повреждения: 21 многоквартирный дом, 3 приватных дома, трансформаторская подстанция, помещение спортивного клуба, промышленный объект. В домах повреждены крыша, балконы, выбиты стекла, серьезно повреждены входные металлические двери. Есть квартиры, в который от ударной волны снесло межкомнатные стены.

На месте ракетного удара работают коммунальные службы. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, а также помогают николаевцам забить двери и окна. Аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго" отработали свои объекты. В сотрудничестве с волонтерами организовано подвоз еды и воды. Жителям, которым требуется временное размещение, предоставлено убежище.

В результате удара российской ракетой были убиты двое мирных жителей, еще 20 получили ранения. 16 находятся в больнице, четверо отказались от госпитализации. Среди раненых - 2 детей.

Продолжается ликвидация последствий.

Ранее мы писали, что Украина сегодня может принять визовый режим с Россией. Данное предложение Зеленского сегодня должны утвердить в Кабинете министров Украины.