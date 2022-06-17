Украина вводит визовый режим с Россией - Зеленский

Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос пересмотра режима въезда россиян в Украину.

Украина вводит визовый режим для граждан России. Данное решение предложил президент Украины Владимир Зеленский Кабинету Министров.

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Как объясняет президент, вопрос пересмотра режима въезда россиян на территорию Украины нужен для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Поэтому именно сегодня Кабмин должен поддержать важное решение. Речь идет о Постановлении "О прекращении действий Правительством и Правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Если решение будет принято, то с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для россиян.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Вместе с рекомендациями Киеву передадут требования, которые должны быть выполнены перед вступлением в Евросоюз.