Визовому режиму с РФ - быть: Кабмин принял решение о прекращении безвизового режима с агрессором

Украина окончательно разрывает связи с Россией, подчеркнул премьер-министр.

Кабинет Министров Украины официально ввел визовый режим с Россией. Инициатива Владимира Зеленского была принята Кабмином, о чем сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Чиновник подчеркнул, что министры выполнили поручение украинского президента по разрыву безвизового режима Украины и России.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства Правительство во исполнение поручения Президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме," - заявил Шмыгаль.

Теперь россияне не смогут просто так попасть на территорию Украины, а только через получение визы. Решение Кабмина вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский предложил Постановление "О прекращении действий Правительством и Правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией". Все ради будущей безопасности Украины.