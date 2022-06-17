Оккупанты нанесли миллиарды грн ущерба окружающей среде в Черниговской области

Размер ущерба, причиненного преступными действиями оккупантов, составил 3 млрд 408 млн 526 тыс. грн.

Из-за разрушений российскими оккупантами в Черниговской области было насчитано несколько миллиардов гривен ущерба. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Черниговской области.

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Сообщается, что только в конце марта из-за российских авиаударов и ракетных обстрелов было повреждено более 400 гектаров леса.

"Только в конце марта 2022 года в результате авиационных бомбардировок и ракетных обстрелов лесозаводных участков ГПП «Черниговское военное лесное хозяйство» было повреждено более 400 гектаров леса, а пожары вызвали неорганизованный выброс загрязнителей в атмосферный воздух.", - говорится в сообщении.

Общий размер ущерба по текущим оценкам составляет почти 3 с половиной миллиарда грн.

"Размер ущерба, причиненного преступными действиями оккупантов, составил 3 млрд 408 млн 526 тыс. грн.", - подсчитали в инспекции.

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

Последствия пребывания оккупантов в Черниговской области / facebook.com/chernigiv.dei

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