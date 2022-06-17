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Оккупационным "властям" в Скадовске объявлено о подозрении

Прокуратура обвиняет в коллаборационизме "главу" администрации и его "заместителя".
Оккупационным "властям" в Скадовске объявлено о подозрении
Представители так званной "власти" от оккупантов в Скадовске. / Прокуратура

Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении гражданину России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также гражданке Украины - в коллаборационной деятельности. Россиянин занял должность "главы" Скадовской районной военной администрации от российских оккупантов. Женщина добровольно вызвалась стать "первым заместителем" Скадовской районной военной администрации.

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Подозреваемые активно занимаются добором работников для оккупационного органа "власти" и организаций, подконтрольных ему. Кроме того, действуя в интересах России, коллаборанты призывают жителей Херсонщины принять захватническую армию, высказывать поддержку действиям оккупантов, которые направлены на нарушение территориальной целостности Украины.

Досудебным следствием занимаются работники СБУ в Херсонской области.

Ранее мы писали, что Украина официально приняла визовый режим с Россией. Кабмин принял и одобрил инициативу президента Владимира Зеленского.

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