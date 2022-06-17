Российские командиры бросают оружие и отказываются воевать в Украине

Командования армии агрессора могут себе позволить оставить личный состав на произвол.

В новом перехваченном разговоре боевик из "ЛНР" рассказал супруге о своем командовании, которое бросило свой личный состав на произвол. СБУ отмечает, что с войны в Украине сбегают не только рядовые солдаты, но и вышестоящие офицеры.

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Солдат рассказал, что их командование сложило оружие и отказалось идти воевать.

"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с*бался," - сообщил "ЛНР-овец".

Супруга в ответ обрадовалась возможному возвращению мужчины, но попросила не сбегать с поля боя, чтобы не стать дезертиром. Однако боевик понимает, что официально не числится нигде, так как мобилизованный в квазиреспублике.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся," - возмущается оккупант.

Ранее мы писали, что прокуратура объявила о подозрении так званному "главе" администрации и его заместительнице в Скадовске. Оба добровольно согласились сотрудничать с российской захватнической армией.