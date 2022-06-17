СБУ обезвредила группировку в Киеве, которая выдавала себя за добровольческий батальон

В состав банды входило до 5 человек разной национальности.

В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка составом до 5 человек разной национальности. Служба безопасности Украины нейтрализовала группу, которой из России руководит уроженец Дагестана, агент российских спецслужб.

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Для маскировки своих преступных деяний участники группировки вступили в ряды добровольческого батальона одного из киевских районов. Используя фиктивные документы они получили автоматическое оружие, которую прятали за местами проживания. Во время обыска у них изъяли арсенал боевых средств поражения. Среди них - 29 автоматов Калашникова, 1,2 килограммов взрывчатки и боевые гранаты.

Следствия установило, что похищенные автоматы планировали использовать для дестабилизации обстановки на Киевщине.

Идет досудебное расследование. / СБУ

Идет досудебное расследование. / СБУ

Идет досудебное расследование. / СБУ

Также было изъято:

Пулемет РПК

Гранатомет

2 боевых пистолета ТТ и Glock-17

Более тысячи пуль разного калибра

Идет досудебное расследование. / СБУ

Идет досудебное расследование. / СБУ

Идет досудебное расследование. / СБУ

На данный момент сообщено о подозрении одному из активных участников банды. Решается вопрос о притягивании к ответственности других участников и личностей, причастных к их деятельности. Идет досудебное расследование.

Ранее мы писали, что СБУ обезвредила большую сеть агентуры России в составе 19 человек. Известно, что координировал их действия советник оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова.