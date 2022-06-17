О чем говорили Зеленский и Джонсон: ответ Офиса президента

Британский премьер-министр прибыл в Киев с неожиданным визитом.

Сегодня, 17 июня, в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его приезд не был анонсирован, однако уже стало известно о целях визита главы правительства королевства. Итоги встречи Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На встрече присутствовали также команды Офиса президента и украинского правительства. Ермак отметил, что обсуждалась необходимость поставки тяжелого вооружения, систем противовоздушной обороны, экономическая поддержка Украины, усиление санкционного давления на РФ. Как и на вчерашней встрече с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом, были представлены предложения международной группы Макфрола-Ермака по поводу санкций. Также делегации обсуждали гарантии безопасности для Украины, необходимость компенсации России нанесенного ущерба Украине.

Джонсон приехал с неожиданным визитом. / t.me/ermaka2022

"Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими союзниками," - подчеркнул Ермак.

Джонсон приехал с неожиданным визитом. / t.me/ermaka2022

Ранее мы писали, что в Кабмине приняли решение о визовом режиме с Россией. Министры поддержали инициативу Владимира Зеленского и окончательно разорвали связи с РФ, как отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.