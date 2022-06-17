Почему Грузии не предоставили статус кандидата в ЕС: ответ Еврокомиссии

Ранее в Грузии заявляли, что их страна "больше заслужила" кандидатство, чем Украина.

Сегодня для Украины и Молдовы исторический день. Еврокомиссия рекомендовала предоставление странам статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Однако Грузия пока данный статус не получила. Урсула фон дер Ляйен объяснила причину.

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По словам главы Еврокомиссии, стране необходимо еще исполнить дополнительные условия для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Украина же выполнила 80% рекомендаций на пути к цели, однако есть еще условия, необходимые для исполнения.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем предоставить европейскую перспективу Грузии, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата," - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что Украине еще необходимо сделать ряд требований, чтобы стать членом Европейского союза.

Ранее мы писали, что СБУ обезвредила группу агентов Кремля, которые своей деятельности подрывали стабильную ситуацию изнутри страны. Были задержаны 19 кремлевских агентов.