Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для военных Украины

Премьер-министр прибыл сегодня в Украину с необъявленным визитом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину без анонса. Стало известно, что чиновник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военнослужащих на территории королевства. Об этом пишет The Independent.

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Джонсон подчеркнул, что ВСУ используют их ракеты для защиты суверенитета Украины и защиты тех свобод, которые воспринимаются цивилизованным миром как должное. Поэтому глава британского правительства предложил новую программу военной подготовки, которая "может изменить баланс этой войны".

Премьер-министр Великобритании добавил, что военнослужащие королевства смогут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина," - заявил Джонсон.

Ранее мы писали, что Андрей Ермак рассказал, о чем говорили Джонсон и Зеленский. Главными темами были необходимость поставок оружия, поддержка Украины по всем фронтам, усиление санкций для России.