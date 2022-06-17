Путин заявил, что не против вступления Украины в ЕС

Однако о возможном вступлении Украины в НАТО у него риторика иная.

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не против вступления Украины в Европейский союз. Об этом диктатор заявил на сегодняшнем выступлении на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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Отметим, что сегодня, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставление Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Путин же заявил, что якобы Россия "никогда не была против вступления Украины в ЕС". По его словам, Евросоюз не является оборонным альянсом, поэтому не предоставляет для РФ угрозы.

"Мы никогда не были против этого, мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Что касается экономической интеграции - ради Бога, это их выбор," - прокомментировал Путин.

Однако, у других кремлевских чиновников риторика иная. Так, 12 мая заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ изменила свое отношение к перспективе вступления Украины в ЕС, тем самым выступает против этого.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На встрече с Зеленским они обсуждали поставки оружия, помощь Украине, а также усиление санкционного давления на Россию.