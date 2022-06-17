В РФ отреагировали на предоставление Украине статуса члена в ЕС

В РФ отказываются верить в европейскую перспективу Украины, но считают, что это требует их повышенного внимания.

В России негативно отреагировали на решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщают РосСМИ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос требует повышенного внимания российской стороны.

"Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС. Поэтому там разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем", - заявил Песков.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов тоже прокомментировал данное событие. Лично он отказывается верить в реальность перспективы евроинтеграции Украины.

"Это только рекомендация Еврокомиссии. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. А если даже если дадут статус, то Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - заявил Никонов.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.