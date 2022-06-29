Химическая атака в Одессе: Минобороны РФ придумало новый фейк

В нем выдумали подготовку "провокации" и распространили эту ложь.

В РФ Минобороны придумало новый фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирных граждан в Одессе. Целью они называют "обвинение" РФ. Подробности передает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Так, российские пропагандисты распространили ложную информацию о том, что Украина якобы готовит "провокацию" с целью обвинения России в применении химического оружия против мирных людей.

Объяснение у российского Минобороны следующее. Они придумали, что якобы в одесский санаторий "Приморский" приехали сотрудники СБУ. Затем правоохранители "обработали" с руководством вопросы оказания медицинской помощи людям, которые "поражены химическими веществами", заявляют рашисты.

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В СНБО подчеркивают, что данные заявления Минобороны РФ являются дезинформацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ввел должность уполномоченного по вопросам переселенцев.

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