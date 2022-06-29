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Войска РФ потеряли в Украине 35 450 человек – Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили 1572 танка и 3720 бронемашин российских оккупантов.
 |  Автор: Виталий Кулак
Войска РФ потеряли в Украине 35 450 человек – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на утро 29 июня 2022 года потеряли в Украине около 35 450 человек (около 200 человек – 28 июня). Такую статистику в Facebook обнародовал пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские защитники уже уничтожили 1572 танка, 3720 бронемашин, 781 артиллерийскую систему, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов.

Самые большие потери российские оккупанты вчера, 28 июня, понесли на Бахмутском направлении (третий день подряд).

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются создать на Славянском направлении условия для наступления на Барвенково и Славянск, на Донецком направлении пытаются окружить Лисичанск. Враг продолжает наступать на некоторых участках на Бахмутском направлении.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего погибли 2 мирных жителя.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua
Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua

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