Войска РФ обстреляли 7 населенных пунктов Донбасса

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Российские оккупанты вчера, 28 июня, обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые мирные жители, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под прицел врага, в частности, попали Авдеевка, Бахмут, Славянск, Новоукраинка и другие населенные пункты Донбасса. Российские оккупанты использовали ЗРК С-300, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

В результате вражеских обстрелов повреждено или полностью разрушено более 20 гражданских объектов – 10 частных жилых домов, школа, завод, агрофирма, предприятия. Следователи полиции и СБУ по каждому факту вражеского обстрела населенных пунктов открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Северодонецке, в котором осталось около 7000 человек, заканчиваются продукты питания.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua