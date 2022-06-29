При разборе завалов в Кременчуге пострадали двое спасателей

Разборы завалов в торговом центре Кременчуга еще продолжаются

В разрушенном торговом центре Кременчуга продолжают разбирать завалы после попадания российской ракеты. Во время демонтажа плит пострадали два спасателя. Об этом сегодня сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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“В 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице”, - поделились в ведомстве.

Пострадали начальник караула 5 ГПРЧ Миргорода и старший спасатель дозиметрист АРЗ СП.

Отметим, что после российского ракетного удара в ТЦ в Кременчуг прибыла генпрокурор Ирина Венедиктова. Она утверждает, что сотрудники ТЦ могли пренебречь безопасностью людей во время воздушной тревоги. В этом вопросе будет разбираться следствие.

Напомним, что в разведке Великобритании высказались о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, а также о ситуации на востоке Украины.

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