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При разборе завалов в Кременчуге пострадали двое спасателей

Разборы завалов в торговом центре Кременчуга еще продолжаются
При разборе завалов в Кременчуге пострадали двое спасателей
Разрушенный ТЦ в Кременчуге / t.me/dsns_telegram

В разрушенном торговом центре Кременчуга продолжают разбирать завалы после попадания российской ракеты. Во время демонтажа плит пострадали два спасателя. Об этом сегодня сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. 

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“В 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. В настоящее время они находятся в больнице”, - поделились в ведомстве.  

Пострадали начальник караула 5 ГПРЧ Миргорода и старший спасатель дозиметрист АРЗ СП.  

Отметим, что после российского ракетного удара в ТЦ в Кременчуг прибыла генпрокурор Ирина Венедиктова. Она утверждает, что сотрудники ТЦ могли пренебречь безопасностью людей во время воздушной тревоги. В этом вопросе будет разбираться следствие. 

Напомним, что в разведке Великобритании высказались о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, а также о ситуации на востоке Украины. 

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