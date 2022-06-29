Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Николаевщины

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Российские оккупанты вчера, 28 июня, обстреляли 10 населенных пунктов Николаевской области. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, под прицел врага попали города Николаев и Очаков, а также села Галицыново, Соколовка, Солончаки, Первомайское и др. В результате вражеских обстрелов погибли и были ранены мирные жители, в том числе дети.

Также в результате вражеских обстрелов 28 июня в Николаевской области повреждено или полностью разрушено 3 многоквартирных дома и 40 частных жилых домов. Всего за день оккупанты разрушили 55 гражданских объектов.

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По каждому факту вражеского обстрела населенных пунктов следователи правоохранительных органов открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Николаеве. В результате два человека погибли, а три получили ранения.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua