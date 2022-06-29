Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Николаевщины
Российские оккупанты вчера, 28 июня, обстреляли 10 населенных пунктов Николаевской области. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В частности, под прицел врага попали города Николаев и Очаков, а также села Галицыново, Соколовка, Солончаки, Первомайское и др. В результате вражеских обстрелов погибли и были ранены мирные жители, в том числе дети.
Также в результате вражеских обстрелов 28 июня в Николаевской области повреждено или полностью разрушено 3 многоквартирных дома и 40 частных жилых домов. Всего за день оккупанты разрушили 55 гражданских объектов.
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По каждому факту вражеского обстрела населенных пунктов следователи правоохранительных органов открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Николаеве. В результате два человека погибли, а три получили ранения.
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