На Полтавщине после удара по Кременчугу проверят все торговые центры

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В Полтавской области проверят все торговые центры на предмет соблюдения мер безопасности, чтобы не повторилась трагедия ТЦ в Кременчуге, который обстреляли российские оккупанты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В частности, в каждом торговом центре должны быть определены самые безопасные помещения для пребывания посетителей во время воздушной тревоги. Эти помещения должны соответствовать установленным требованиям. Персонал ТЦ должен быть ознакомлен с правилами поведения во время воздушной тревоги.

Кроме того, проверят, соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог.

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Напомним, 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. В результате более 20 человек погибли, много раненых.

Ранее стало известно, что в Кременчуге при разборе завалов ТЦ пострадали два спасателя ГСЧС.

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