Прокуратура показала последствия вражеского обстрела Днепра

28 июня 2022 года российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру.

Следователи полиции открыли уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами города Днепр, который произошел вчера, 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Установлено, что 28 июня 2022 года войска РФ нанесли ракетные удары по Днепру. В результате погибли 2 мирных жителя, оказавшиеся под завалами автотранспортного предприятия. Еще 6 человек, в том числе 6-летний мальчик, получили осколочные ранения. Спасатели до сих пор разбирают завалы здания.

Также в результате вражеского обстрела разрушены промышленное и транспортное предприятия, повреждены железнодорожная инфраструктура, 60 частных жилых домов и более 30 автомобилей (они находились на территории СТО).

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи, который будет передан нашей стране странами-членами НАТО.

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Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua