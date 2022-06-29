Прокуратура показала последствия вражеского обстрела Днепра
Следователи полиции открыли уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами города Днепр, который произошел вчера, 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Установлено, что 28 июня 2022 года войска РФ нанесли ракетные удары по Днепру. В результате погибли 2 мирных жителя, оказавшиеся под завалами автотранспортного предприятия. Еще 6 человек, в том числе 6-летний мальчик, получили осколочные ранения. Спасатели до сих пор разбирают завалы здания.
Также в результате вражеского обстрела разрушены промышленное и транспортное предприятия, повреждены железнодорожная инфраструктура, 60 частных жилых домов и более 30 автомобилей (они находились на территории СТО).
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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи, который будет передан нашей стране странами-членами НАТО.
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