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Прокуратура показала последствия вражеского обстрела Днепра

28 июня 2022 года российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру.
 |  Автор: Виталий Кулак
Прокуратура показала последствия вражеского обстрела Днепра
Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua

Следователи полиции открыли уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами города Днепр, который произошел вчера, 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Установлено, что 28 июня 2022 года войска РФ нанесли ракетные удары по Днепру. В результате погибли 2 мирных жителя, оказавшиеся под завалами автотранспортного предприятия. Еще 6 человек, в том числе 6-летний мальчик, получили осколочные ранения. Спасатели до сих пор разбирают завалы здания.

Также в результате вражеского обстрела разрушены промышленное и транспортное предприятия, повреждены железнодорожная инфраструктура, 60 частных жилых домов и более 30 автомобилей (они находились на территории СТО).

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи, который будет передан нашей стране странами-членами НАТО.

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Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua
Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua
Последствия вражеского обстрела / dnipr.gp.gov.ua

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