Резников анонсировал новый пакет военной помощи от стран НАТО

Он провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи, который будет передан нашей стране странами-членами НАТО. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Так, глава Минобороны перед саммитом НАТО, который проходит в Мадриде, поговорил по телефону с американским министром обороны Ллойдом Остином.

"Он подтвердил решительную поддержку со стороны НАТО борьбы Украины за свободу и независимость. Мы также обсудили еще один пакет военной помощи от стран-членов Альянса", – написал Резников.

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Затем он намекнул, что на этом военная помощь нашей стране не закончится.

"Продолжение следует", – добавил министр.

Напомним, ранее США взялись за китайские компании, которые работали с российскими военными.

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