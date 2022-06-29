Оккупанты разрушили Северодонецкую ТЭЦ

Об этом сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

В результате вражеских обстрелов Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ, которая обеспечивала теплом и электричеством Северодонецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба "Энергоатома".

В сообщении говорится, что эта ТЭЦ также обеспечивала теплом и электроэнергией завод "Азот".

Напомним, что российские оккупанты несколько недель пытались захватить Северодонецк. За город шли серьезные бои. Бойцы ВСУ отошли на более выгодные позиции, а войска РФ смогли временно захватить город ценой больших потерь в личном составе и военной технике.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают пытаться наступать в Луганской области. Сейчас они пытаются окружить Лисичанск.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи, который будет передан нашей стране странами-членами НАТО.

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