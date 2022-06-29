Главарю "центра занятости" в оккупированном Троицком сообщили о подозрении

Житель временно оккупированного поселка Троицкое добровольно стал сотрудничать с российскими оккупантами.

Следователи ГБР заочно сообщили о подозрении в преступлении жителю временно оккупированного поселка Троицкое (Луганская обл.), который добровольно возглавил так называемый "центр занятости" оккупационной администрации. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, житель поселка Троицкое после начал полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину начал сотрудничать с террористической организацией "ЛНР". Он согласился возглавить местный так называемый " центр занятости".

Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что во временно оккупированном Изюме (Харьковская обл.) бывший полицейский перебежал на сторону российских оккупантов. Ему сообщили о подозрении в преступлении.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua