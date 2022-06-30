Арестович спрогнозировал сроки "ракетного террора" РФ

Представитель ОП назвал две причины, по которым обстрелы со стороны захватчиков должны прекратиться.

Массированные ракетные удары оккупантов по населенным пунктам Украины будут продолжаться еще 7-10 дней. Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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По словам Арестовича, ракетный террор оккупантов продлится еще неделю-полторы.

"Ракетный террор продлится еще неделю-полторы. Николаев, Харьков - это практически каждый божий день, причем там бьют не избирательно, а по жилым кварталам. Все остальные города - по выбору", - сказал он.

По его словам, РФ прекратит ракетные обстрелы населенных пунктов по двум причинам:

ракеты дорогие;

такие методы не работают.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.