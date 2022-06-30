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Арестович спрогнозировал сроки "ракетного террора" РФ

Представитель ОП назвал две причины, по которым обстрелы со стороны захватчиков должны прекратиться.
Арестович спрогнозировал сроки "ракетного террора" РФ
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Массированные ракетные удары оккупантов по населенным пунктам Украины будут продолжаться еще 7-10 дней. Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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По словам Арестовича, ракетный террор оккупантов продлится еще неделю-полторы.

"Ракетный террор продлится еще неделю-полторы. Николаев, Харьков - это практически каждый божий день, причем там бьют не избирательно, а по жилым кварталам. Все остальные города - по выбору", - сказал он.

По его словам, РФ прекратит ракетные обстрелы населенных пунктов по двум причинам:

  • ракеты дорогие;
  • такие методы не работают.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

 

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