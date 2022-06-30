Арестович спрогнозировал сроки "ракетного террора" РФ
Массированные ракетные удары оккупантов по населенным пунктам Украины будут продолжаться еще 7-10 дней. Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.
Читайте также: Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта
По словам Арестовича, ракетный террор оккупантов продлится еще неделю-полторы.
"Ракетный террор продлится еще неделю-полторы. Николаев, Харьков - это практически каждый божий день, причем там бьют не избирательно, а по жилым кварталам. Все остальные города - по выбору", - сказал он.
По его словам, РФ прекратит ракетные обстрелы населенных пунктов по двум причинам:
- ракеты дорогие;
- такие методы не работают.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.