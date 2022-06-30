Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов

На видео видно, как российские солдаты, не подозревая, что за ними следят, свободно передвигались по незащищенной местности до выстрела.

Украинский снайпер ликвидировал группу российских оккупантов. Соответствующий видеоролик был опубликован на странице командования Сил спецопераций ВСУ.

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"Демонстрируем вам видео реальной работы снайпера ССО Украины. Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами в одном из направлений, где работают Силы специальных операций", - говорится в сообщении.

На видеоролике видно, что российские солдаты свободно передвигались по незащищенной местности, не подозревая о том, что это последнее, что они делают в жизни.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.