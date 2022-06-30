Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов
Украинский снайпер ликвидировал группу российских оккупантов. Соответствующий видеоролик был опубликован на странице командования Сил спецопераций ВСУ.
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"Демонстрируем вам видео реальной работы снайпера ССО Украины. Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами в одном из направлений, где работают Силы специальных операций", - говорится в сообщении.
На видеоролике видно, что российские солдаты свободно передвигались по незащищенной местности, не подозревая о том, что это последнее, что они делают в жизни.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.