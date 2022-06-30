Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов на 30 июня

Бойцы ВСУ уничтожили 1573 танка и 3726 бронемашин российских оккупантов.

Российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на утро 30 июня 2022 года потеряли в Украине около 35 600 человек (около 150 человек – 29 июня). Такую статистику в Facebook обнародовал пресс-центр Генштаба ВСУ.

Бойцы ВСУ уже уничтожили 1573 танка, 3726 бронемашин, 790 артиллерийских систем, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов.

Самые большие потери российские оккупанты вчера, 29 июня, понесли на Бахмутском направлении. То есть четвертый день подряд враг несет самые большие потери на Бахмутском направлении.

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По данным Генштаба ВСУ, войска РФ на Харьковском направлении пытались наступать в районе Дементиевки, но понесли потери и отступили. На Донецком направлении оккупанты пытаются окружить Лисичанск и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

На Бахмутском направлении враг пытался наступать на двух участках, но был отбит. Также российские оккупанты безуспешно наступали в районе Павловки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua