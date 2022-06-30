Увеличилось количество детей, пострадавших от оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В результате преступных действий российских оккупантов по состоянию на 30 июня 2022 года пострадали более 972 украинских ребенка. Из них 341 ребенок погиб, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Кроме того, более 631 ребенка были ранены российскими оккупантами. Эти цифры будут уточняться, так как сейчас нельзя в полном объеме получить информацию из районов боевых действий и районов, которые временно оккупировали российские войска.

Больше всего детей от рук российских оккупантов пострадали в Донецкой (338), Харьковской (185) и Киевской (116) областях. Так, 29 июня в результате обстрела оккупантами Чугуева (Харьковская область) была ранена 11-летняя девочка. Перед этим, 27 июня, враг обстрелял Лисичанск, в результате чего ранения получили мальчики 13 и 15 лет.

Читайте также: Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов

На данный момент в результате вражеских обстрелов в Украине повреждено 2096 образовательных учреждений. Из них 215 – полностью.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты запретили детям говорить на украинском языке.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.