Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Российские оккупанты вчера, 29 июня, обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие мирные жители, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, враг обстрелял Авдеевку, Бахмут, Славянск, Соледар, Первомайское и другие населенные пункты Донбасса. Российские оккупанты использовали авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

В результате вражеских обстрелов повреждено или полностью разрушено более 40 гражданских объектов – 13 жилых домов, мясокомбинат, коксохимический завод, гаражи и другие объекты. Следователи полиции и СБУ по каждому факту вражеского обстрела населенных пунктов открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua